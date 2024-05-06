أمانة حائل تنفذ أكثر من 21 ألف جولة ضمن أعمالها الرقابية خلال شهر أبريل 2024

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نفّذت الفرق الميدانية التابعة لأمانة حائل والبلديات التابعة لها خلال شهر أبريل الماضي 21,500 جولة رقابية، وذلك ضمن الجولات الرقابية للحد من ظاهرة التشوه البصري، ومخلفات البناء في المواقع الإنشائية، والرقابة على الأسواق والمحال التجارية والصوالين؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية.

وتضمنت الحملات تنفيذ 10,102 جولة لمكافحة التشوه البصري، و 3,730 جولة رقابية على الأسواق، إضافةً لتنفيذ 3,513 جولة رقابية صحية، و 2,186 جولة رقابية على المباني، و 2,680 جولة رقابية على الحفريات، إلى جانب تنفيذ 87 جولة على الإيرادات، و 12 جولة رقابية على التعديات على الأراضي.