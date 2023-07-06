أمانة حائل تواصل أعمالها الميدانية لمعالجة التشوه البصري ‏بالمنطقة ‏

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تواصل أمانة منطقة حائل وبلدياتها التابعة لها ، معالجة عناصر ‏التشوه البصري وتحسين المظهر الحضري في ‏المنطقة ‏ومحافظاتها ، وذلك ضمن أعمالها الميدانية.‏

وأوضح مساعد أمين المنطقة لقطاع الإعلام المهندس سعود آل علي أن الأمانة وبلدياتها قامت خلال شهر يونيو الماضي ‏بإزالة 269 طنًا من مخلفات البناء والهدم، وإزالة 16 حاجزًا ‏خرسانيًا وإصلاح 1544 مترًا مربعًا من حفر الشوارع ، وكذلك ‏صيانة 1421 عمود إنارة ، وصيانة 1266 مترًا مربعًا من ‏الأرصفة، وإعادة دهان 4689 مترًا طوليًا من بردورات ‏الأرصفة وإعادة دهان 532 مترًا طوليًا من العلامات الأرضية. ‏

وأضاف أن أمانة حائل عملت على معالجة 41 مترًا مربعًا من ‏الكتابات المشوهة على الجدران ومعالجة 44 من حاويات ‏النفايات ورفع 26 سيارة تالفة وتشجير 223 مترًا طوليًا من ‏الأرصفة وممرات المشاة ، وكذلك نظافة 1858 من الأماكن ‏العامة ومعالجة 27 لوحة تجارية .‏