أمانة حائل تواصل أعمالها الميدانية لمعالجة التشوه البصري ‏بالمنطقة ‏

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تواصل أمانة منطقة حائل وبلدياتها التابعة لها ، معالجة عناصر التشوه البصري وتحسين المظهر الحضري في المنطقة ومحافظاتها ، وذلك ضمن أعمالها الميدانية.
وأوضح مساعد أمين المنطقة لقطاع الإعلام المهندس سعود آل علي أن الأمانة وبلدياتها قامت خلال شهر يونيو الماضي بإزالة 269 طنًا من مخلفات البناء والهدم، وإزالة 16 حاجزًا خرسانيًا وإصلاح 1544 مترًا مربعًا من حفر الشوارع ، وكذلك صيانة 1421 عمود إنارة ، وصيانة 1266 مترًا مربعًا من الأرصفة، وإعادة دهان 4689 مترًا طوليًا من بردورات الأرصفة وإعادة دهان 532 مترًا طوليًا من العلامات الأرضية.
وأضاف أن أمانة حائل عملت على معالجة 41 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة على الجدران ومعالجة 44 من حاويات النفايات ورفع 26 سيارة تالفة وتشجير 223 مترًا طوليًا من الأرصفة وممرات المشاة ، وكذلك نظافة 1858 من الأماكن العامة ومعالجة 27 لوحة تجارية .