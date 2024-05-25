أمانة حائل تواصل جولاتها الرقابية على الأسواق ‏والمنشآت التجارية

تواصل أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها, جولاتها الرقابية المكثّفة على الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة والتجميل للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وتطبيق الجزاءات النظامية بحق المخالفين لضمان سلامة المواطنين.
وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية تمكنت من ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستخدام ، حيث أصدرت عدداً من المخالفات وإشعار وإغلاق بعض المنشآت المخالفة، ومصادرة المواد التالفة وغير الصالحة، مؤكدة استمرار جولاتها الرقابية على جميع المنشآت على مدار الساعة لتعزيز الصحة العامة وسلامة المستهلك ورفع مستوى الامتثال لدى الأفراد والمنشآت وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية.
ودعت الجميع في حال وجود أي ملاحظات المبادرة بالاتصال على 940 والإبلاغ عن ذلك.