أمانة حائل تواصل جولاتها الرقابية على الأسواق ‏والمنشآت التجارية

تواصل أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها, ‏جولاتها الرقابية المكثّفة على الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية ‏والمطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة والتجميل للتأكد من الالتزام ‏بالاشتراطات الصحية وتطبيق الجزاءات النظامية بحق المخالفين لضمان ‏سلامة المواطنين.‏

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية ‏تمكنت من ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستخدام ، حيث أصدرت عدداً من ‏المخالفات وإشعار ‏وإغلاق بعض المنشآت المخالفة، ومصادرة المواد ‏التالفة ‏وغير الصالحة، مؤكدة استمرار جولاتها الرقابية على جميع المنشآت على مدار الساعة لتعزيز الصحة العامة وسلامة المستهلك ورفع ‏مستوى الامتثال ‏لدى الأفراد والمنشآت وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية.

ودعت الجميع في حال وجود أي ملاحظات المبادرة بالاتصال ‏على 940 والإبلاغ عن ذلك.