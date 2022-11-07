أمانة حائل تُهيّئ المواقع المناسبة للمخيمات الشتوية بالمنطقة

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عملت لجنة تنظيم مواقع المخيمات الشتوية بأمانة منطقة حائل على التحضير لانطلاق موسم المخيمات الشتوية بالمنطقة لهذا العام، وذلك من خلال تخصيص وتهيئة المواقع المناسبة للتخييم وإعداد الدليل الخدمي للراغبين في التخييم والتسهيل لهم في اختيار المواقع المناسبة لذلك .

وتحرص الأمانة على تهيئة أماكن مناسبة للتخييم بمناسبة دخول موسم الشتاء وذلك تزامناً مع الأجواء التي يفضلها أهل التخييم والإباته الصحراوية لتكون متنفساً لهم ومكاناً للاستمتاع بالأجواء الشتوية، وذلك نظير ما تمتلكه مدينة حائل للعديد من المقومات الطبيعية الجمالية ابتداءً من السلاسل الجبلية والكثبان الرملية والسهول الممتدة والعديد من الأودية التي تشتهر بها المنطقة والتي تعتبر ضمن نطاق المدينة التنظيمي .