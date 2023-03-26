أمانة حفر الباطن تنفذ أكثر من 1115 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي

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نفذت أمانة حفر الباطن ممثلة في الإدارة الصحيّة البيئية والفنية خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 1115 جولةً رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها مصادرة وإتلاف 145 كلجم من المواد الغذائية و25 لتراً غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإصدار 15 رخصة و19 شهادة صحية.

من جانب آخر نفذت أمانة حفر الباطن أعمال الصيانة في شوارع وأحياء المحافظة أسفرت عن صيانة 199 متراً طولي من الأرصفة وإزالة 1801 متر مكعب من الأنقاض، بالإضافة إلى تنظيف الشوارع والساحات العامة من المخلَّفات وتنسيق المسطحات الخضراء.