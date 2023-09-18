أمانة حفر الباطن تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية

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نفذت أمانة حفر الباطن خلال الأسبوع الماضي، 1599 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن مصادرة وإتلاف 158 كيلو جرامًا من المواد الغذائية، و 21 لترًا من المواد السائلة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ومن جانب آخر قامت الأمانة بأعمال صيانة العديد من الشوارع الرئيسة في الأحياء السكنية واستبدال الأرصفة بطول 570 مترًا طوليًا، وتنظيف الشوارع والساحات العامة من المخلَّفات ورفع 1241مترًا مكعبًا من الأنقاض، إضافة إلى تنسيق المسطحات الخضراء في الساحات والحدائق العامة، وإصدار 48 رخصة وشهادة صحية.