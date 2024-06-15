“أمانة حفر الباطن” تنفذ خطتها استعداداً لعيد الأضحى

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نفذت أمانة محافظة حفر الباطن خطة صحية ورقابية ونظافة شاملة استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لرفع كفاءة الأنشطة ذات العلاقة بالمستهلك، وتحسين المشهد الحضري للمحافظة.

وأوضحت الأمانة أن الخطة شملت تنظيف وتحسين الطرق الرئيسة والفرعية، حيث تم تكثيف عمليات التنظيف والصيانة للحدائق لضمان جاهزيتها لاستقبال الزوار خلال فترة العيد، ونفذت أعمال صيانة ودهان للأرصفة، إضافة إلى صيانة أعمدة الإنارة لضمان توفير الإضاءة المناسبة في كافة المناطق، لتحسين المشهد الحضري، إلى جانب تشكيل فرقاً لأعمال النظافة الشاملة لمحيط المساجد لضمان جاهزيتها لاستقبال المصلين خلال فترة العيد.

وتضمنت خطة الأمانة تكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على الأسواق التجارية، والمطاعم والمطابخ، وصالونات التجميل، ومحال الحلاقة الرجالية، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات واللوائح.