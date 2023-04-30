أمانة حفر الباطن تنفذ 780 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي

المناطق_ المنطقة الشرقية

نفذت أمانة حفر الباطن ممثلة في الإدارة الصحيّة البيئية خلال الأسبوع الماضي, 780 جولةً رقابيةً في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها مصادرة وإتلاف 151 كجم و15 لتراً من مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما قامت الإدارة الفنية بالأمانة، بحملة شاملة لتنظيف الشوارع العامة والرئيسية والساحات العامة وتنسيق المسطحات الخضراء في المحافظة، حيث جرى صيانة 126 متراً طولياً للأرصفة، ورفع 1836 متراً مكعباً من الأنقاض مجهولة المصدر، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات ومخالفات، بالتواصل عبر مركز البلاغات الموحد 940 لمعالجتها.