أمانة حفر الباطن تُكمل استعداداتها لموسم الأمطار

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أكملت أمانة حفر الباطن استعداداتها لموسم الأمطار، للتأكد من تنظيف قنوات تصريف السيول، وسلامة الأنفاق والجسور، وتحديد النقاط والمواقع المُرتفعة الخطورة، وتوزيع المهام على الفِرق الميدانية في الحالات الطارئة وإقرار خطط مُتعددة تُناسب كل حالة مطرية.

وجرى تجهيز غرفة الطوارىء والأزمات وتحديد الكوادر البشرية المُشاركة في الإدارة، والآليات العاملة في الميدان، وإعداد غُرفة تحكم لاستقبال البلاغات الخاصّة بالسيول.

وأوضح أمين حفرالباطن المهندس خلف بن حمدان العتيبي، أن الأمانة تعمل على تحقيق أعلى درجات الكفاءة في مجال السلامة، والمُحافظة على الأرواح والمُمتلكات، مُثمناً للمواطنين والمُقيمين تعاونهم مع الحملات التوعوية عن مخاطر السيول التي تُطلقها الأمانة, داعياً إلى الالتزام بالتنبيهات الصادرة من الجهات المُختصة في الحالات الجوية غير المستقرة، مؤكداً أنها ستكون بإذن الله عاملاً مهماً في الحفاظ على سلامة الإنسان.