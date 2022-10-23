أمانة عسير ترفع أكثر من 11 ألف طن من النفايات خلال شهر

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رفعت أمانة منطقة عسير خلال شهر نحو 11,300 طن من النفايات المنزلية وما شابهها مما يترك في الساحات والطرق والأحياء.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للنظافة بالأمانة المهندس محمد سبران بأن أعمال النظافة تأتي ضمن مبادرة إزالة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري، وفق الجدولة المستمرة للبرامج التي تقوم بها الأمانة لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية بمدينة أبها ، و التي جاءت ما بين أعمال الرش و النظافة و التعقيم لأكثر من 1865حاوية نفايات و نقل 11,300طن من النفايات المنزلية بمدينة أبها بالإضافة الى كنس الى نحو 5245 كم .

وبين سبران بأن الأمانة تقوم بجولاتها التي تعنى بالنظافة يوميا في الأحياء السكنية ، حرصاً على سلامة وراحة المواطنين والمقيمين من خلال استنفار جميع طاقاتها البشرية والآلية .

مؤكدا التزام الأمانة المستمر في تطبيق الأنظمة والتعليمات لمنع جميع السلوكيات غير المسؤولة التي تضر بالبيئة وتهدد راحة السكان وسلامتهم ، داعيا كافة المواطنين والمقيمين للتعاون في الإبلاغ عن أي ملاحظة عبر رقم البلاغات الموحد 940.

يذكر أن الأمانة عزّزت جهودها في النظافة العامة خلال الفترة الماضية عبر جدولة خططها لتتواءم مع مستهدفات خطط الوزارة للمحافظة على البيئة.