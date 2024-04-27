أمانة عسير ترفع 4850 طنا من مياه الأمطار بخميس مسيط

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رفعت أمانة منطقة عسير ممثلة في بلدية محافظة خميس مشيط أكثر من 4850 طنا من المياه في جميع المواقع التي شهدت تجمعات لمياه الأمطار.

وأوضحت الأمانة أن إجمالي الطاقة البشرية المشاركين في عملية الرفع وسحب المياه بلغ 109 عاملين ومشرفين ميدانين وأكثر من 20 معدة وآلية .

وأكدت أمانة منطقة عسير أنه تم الاستعداد المبكر لموسم الأمطار في جميع محافظات ومراكز المنطقة من خلال العمل على صيانة ونظافة شبكات تصريف مياه الأمطار القائمة، بالإضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد ومراجعة توزيع الفرق على مراكز الإسناد ونقاط الارتكاز، والتنسيق المستمر مع الشركاء في الجهات الحكومية الأخرى مثل الدفاع المدني, والمرور, والشرطة, والهيئة العامة للأرصاد, وشركة الكهرباء, للتواجد مع فرق الأمانة لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي حال حدوثه.