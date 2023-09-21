أمانة عسير تزين شوارعها بأكثر من 26 ألف علم و 38 سارية وتهيئ ما يزيد على 400 حديقة احتفالا باليوم الوطني

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زينت أمانة منطقة عسير وبلدياتها الشوارع والميادين والحدائق بالأعلام الخضراء والإنارات الخضراء احتفاءً باليوم الوطني 93

وتوشحت جميع الشوارع الرئيسة في جميع مدن ومحافظات ومراكز منطقة عسير بالأعلام الخضراء، حيث تم تركيب نحو ألف علم للمملكة وتشغيل ملا يقل عن 60 شاشة تحمل تصاميم ومقاطع فيديو بهذه المناسبة العزيزة.

إلى ذلك أنهت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة استعداداتها لعطلة اليوم الوطني من خلال تهيئة الحدائق والميادين وذلك لاستقبال الزوار أوضح ذلك المتحدث الرسمي لأمانة عسير ماجد الشهري مشيرا أنه في وقت سابق صدر توجيه أمين المنطقة م.عبدالل الجالي بالعمل على تم تهيئة أكثر من ٤٠٠ حديقة بالإضافة إلى المماشي الرياضية والساحات البلدية في أنحاء منطقة عسير مضيفا أن هناك خطة شاملة تضمنت أعمال الصيانة والتهيئة والتطهير والتعقيم للمرافق العامة لاستقبال الزوار إضافة إلى اعمال الرقابة المكثفة التي ستكون على مواقع الألعاب للتأكد من توافر متطلبات السلامة في ألعاب الأطفال.

وأشار إلى أنه قد تم تخصيص فرق ميدانية ستكون أعمالها مستمرة تشمل النظافة العامة وتطهير حاويات النفايات وتعقيمها وذلك حرصا على تسخير كافة الإمكانيات لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.