أمانة عسير تسحب 4710م3 من مياه الامطار و 224 طن من الاتربة والصخور

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تواصل أمانة منطقة عسير ممثلة في وكالة الخدمات إزالة آثار الأمطار التي هطلت اليومين الماضية واعتمدت الأمانة على ثلاثة مسارات قبل وأثناء وبعد الحالة المطرية، حيث تمت معالجة تجمعات المياه وشفطها من خلال مضخات المياه وصهاريج الشفط وتنظيف الطرق وتأمين المواقع بوسائل السلامة وإزالة التساقط ات وإزالة الأتربة وإصلاح الأرصفة المتضررة.

وأوضح ذلك المتحدث الرسمي لأمانة عسير “ماجد الشهري” مشيراً أنه بلغت كمية المياه التي سُحبت خلال الـ يومين الماضيين 4710 م3 من المياه المتجمعة، و96طن من الاتربة و128طن من الصخور وذلك بواسطة 450 كادرًا بشريًا و55الية وبإجمالي ثلاث فرق ميدانية خُصصت لمتابعة المستجدات ومباشرة الحالات التي تصل عبر الرقم الموحد 940 أو بالاتصال المباشر خلال تلك الفترة.