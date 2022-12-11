أمانة عسير: تضبط 49 بسطة مخالفة ومصادرة 2250 كيلو من المنتجات

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ضبطت الفرق الرقابية في امانة عسير والبلديات الفرعية الباعة المتجولين المخالفين وذلك ضمن حملة نفذتها الأمانة بهدف متابعة الباعة المتجولين بالطرق والمرافق العامة وذلك لمنع أي خطر يهدد السلامة الغذائية، وتوفير غذاء آمن وسليم للمجتمع‪.

وأوضح مدير الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي بأن الأمانة والبلديات الفرعية في السودة ومدينة سلطان نفذت حملات تهدف الى معالجة التشوه البصري على الباعة المتجولين المخالفين لأنظمة البيع بالطرقات العامة، نتج عنها إزالة 49 مبسط لباعة جائلين مخالفين ومصادرة أكثر من 2250 كجم من المنتجات المعروضة.

وقال العاوي أن الأمانة لا تالو جهداً في متابعة ومراقبة الباعة الجائلين، حاثاً المواطنين والمقيمين بأن يساهموا من خلال الالتفات لما يقدم لهم ولأبنائهم من أطعمة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم داعين الجميع المبادرة بالإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالصحة العامة من خلال مركز 940.

من جهة ثانية اوضح العاوي انه تم تخصيص عدة حاضنات للباعه لتمكينهم من بيع منتجاتهم في حدائق المشهد وممشى الضباب وبشكل نظامي تم توفير فيه جميع الخدمات