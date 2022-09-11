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أمانة عسير تطلق خدمة التقييم الذاتي للمنشآت التجارية

صورة Rana Fathy Rana Fathy أرسل بريدا إلكترونيا 11 سبتمبر 2022 - 3:25 مساءً
أمانة منطقة عسير

المناطق_واس

أطلقت أمانة منطقة عسير خدمة ” التقييم الذاتي للمنشآت التجارية ” عبر منصة “بلدي”، لتعزيز امتثال أصحاب المنشآت للاشتراطات البلدية، وتأكيد موثوقية خدماتهم.

وتسعى الأمانة من خلال الخدمة إلى الإسهام في رفع معدل الامتثال للاشتراطات البلدیة, من خلال توعية أصحاب المنشآت التجارية بالاشتراطات الخاصة بأنشطتھم, فيما تعدّ أول خدمة سیتم إطلاقھا من خدمة منتج التقييم الذاتي للوزارة، وتشمل أنواعاً مختلفة من الرقابة البلدیة، مثل: الرقابة على الرخص التجاریة، والرقابة على المباني، والرقابة على الحفریات، والرقابة الشمولية.

صورة Rana Fathy Rana Fathy أرسل بريدا إلكترونيا 11 سبتمبر 2022 - 3:25 مساءً
صورة Rana Fathy

Rana Fathy

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