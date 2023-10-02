أمانة عسير تطلق مبادرة لتنظيف سواحل المنطقة

المناطق_واس

أطلقت أمانة منطقة عسير مبادرة لتنظيف سواحل المنطقة على امتداد 242 كيلومترًا، بداية من ساحل مركز الحريضة وانتهاءً بساحل سعيدة الصوالحة.

وأوضح أمين منطقة عسير عبدالله الجالي، أن الحملة يشارك فيها أكثر من 250 من القوى العاملة مدعومين بـ 30 معدّة، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ومن أبرزها الأمن العام وحرس الحدود, وطلّاب وطالبات المدارس، إلى جانب مشاركة 100 متطوع ومتطوعة، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى تحفيز المشاركة المجتمعية وغرس القيم لدى النشء للمحافظ على البيئة واستدامتها من خلال الممارسات الإيجابية، مؤكدًا أهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها وتحقيق مستهدفات الاستدامة ‏البيئية وتحسين المشهد الحضري.