“أمانة عسير” تعتمد الخطة التشغيلية لـ 24 سوقاً رمضانية في المنطقة

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اعتمدت أمانة منطقة عسير الخطة التشغيلية لـ 24 سوقاً رمضانية في المنطقة منها سوقان في مدينة أبها، الأول في مركز المعارض التابع لفرع بلدية مدينة سلطان، والسوق الثاني في ساحات المشهد بآل يوسف.

وتحتوي الأسواق على أكثر من ٣٥٠ منفذاً للبيع على مستوى المنطقة، فيما ستتضمن السوق الرمضانية الواقعة على طريق آل يوسف بأبها على 33 متجراً للأسر المنتجة و20 منفذاً سيتم تشغيلها بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية و59 منفذاً للمطاعم، فيما يقع مركز المعارض بمدينة سلطان على مساحة 3 آلاف متر مربع ويحتوي على 30 منفذاً للبيع وخيمة رمضانية.

وأكدت الأمانة أنه سيتم تكثيف الجهود لفرق الرقابة لضمان سلامة المستهلك والتزام مقدمي الأغذية بالاشتراطات البلدية، إلى جانب تزويدها بفرق من النظافة لرفع المخلفات بشكل مستمر.