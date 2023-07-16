أمانة عسير تعتمد 805 مخططات خلال النصف الأول لعام 2023م

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أوضحت أمانة منطقة عسير، أن منجزات الأمانة والبلديات في التخطيط الحضري والأراضي خلال النصف الأول من العام 2023 الجاري ،حققت رقماً قياسياً غير مسبوق، إذ اعتمدت 134 مخططاً حكومياً “مرافق و منح و استثماريا”, و 671 مخططاً خاصاً ومخططات دمج وتجزئة، وتم إصدار 948 قراراً مساحياً، و حصر 50 كم2 من أملاك الأمانة وبلدياتها، وتخصيص 1326 منحة، وتحديث وتعديل 1600 صك.

وأشارت، إلى إصدارها قرار بدء إجراءات النزع لعقارات مستغلة لمشاريع الأمانة وبلدياتها بقيمة “132,006,716 ريالاً”،و بيع زوائد تنظيمية بقيمة “2.932.878 ريالاً ” وإصدار 20 قرار تخصيص للمرافق الحكومية.