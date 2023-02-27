أمانة عسير تناقش تحديات طرح مشاريع 2023 في ورش عمل مع مسؤولي وزارة البلديات

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قام وفد من وزارة البلديات والإسكان برئاسة وكيل الوزارة المساعد للمشاريع المهندس رامي جلي وذلك لاستعراض ومناقشة مستهدفات أمانة منطقة عسير لطرح المشاريع الرأس المالية للعام ٢٠٢٣ م. حيث تم افتتاح اللقاء بكلمة ترحيبية من أمين عسير المهندس عبد الله جالي وبعد ذلك تم استعراض خطة الأمانة في طرح المشاريع بكافة انواعها (الطرق -الحدائق -السيول -القرى التراثية).

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لأمانة عسير ماجد الشهري مشيرا إلى أنه تم مناقشة التحديات التي تواجه عملية طرح وترسية المشاريع والدعم المطلوب في الفترة القادمة. حيث تم عقد ورش العمل في مشاريع الطرق والحدائق والسيول مع المختصين بالأمانة والتأكيد على استكمال متطلبات الوزارة وبما يحقق المستهدفات

مضيفا أنه تم استعراض المحفظة الخمسية لأمانة منطقة عسير والبلديات التابعة. أيضا تم استعراض المشاريع المستهدفة لعام 2023 م والمشاريع التي تم طرحها على ميزانية الامانة. وتم مناقشة احتياج الامانة للمشاريع التي لا يوجد لها تكاليف لعام 2023.