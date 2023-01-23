أمانة عسير تنظم ورش عمل لبرنامج بلاغات 940لأكثر من 600موظف

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أقامت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة تجربة العميل صباح اليوم الأحد عدد من ورش العمل الخاصة ببرنامج بلاغات بلدي 940 وذلك على مسرح الأمانة والتي تستمر لمده 4 أيام.

أوضح ذلك مدير ادارة تجربة العميل بالأمانة المهندس أحمد السيد، مشيرا الى أن ذلك يأتي من حرص الأمانة على تحقيق أعلى معايير جودة إغلاق البلاغات واتخاذ الإجراءات الصحيحة في برنامج بلدي 940 ، ولتمكين الموظفين من أداء أعمالهم بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أن هذه الورش تخص كافة العاملين على برنامج بلاغات بلدي 940 من مشرفين ومراقبين ومقاولين وموظفي جودة، وتم التنسيق مع الوكالة المساعدة لخدمات العملاء وتجربة العميل بالوزارة بهذا الخصوص. وأكد السيد أن هذه الورش ستكون نقاط تحول للعاملين على البلاغات من حيث جودة الاغلاق واتخاذ الاجراءات النظامية لهذه البلاغات.