أمانة عسير تنهي استعداداتها لاحتواء مياه الأمطار

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أنهت أمانة منطقة عسير ممثلة في الوكالات والإدارات الإشرافية المختصة والبلديات الرئيسية والفرعية استعداداتها والتأهب لاحتواء آثار الأمطار التي ستشهدها المنطقة خلال الأيام المقبلة – بمشيئة الله – ، مع متابعة توقعات الأرصاد الخاصة بالحالة المطرية على المنطقة.

وتأتي الاستعدادت تفعيلاً لخطة العمل الاستباقية التي وضعتها الأمانة مسبقاً لموسم الأمطار، من خلال رفع الجاهزية لأي طارئ – لا سمح الله -، وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان التعامل السريع والفعال وقت الحالة المطرية، إلى جانب سرعة مباشرة الإدارات المختصة بالأمانة والبلديات لحالات تصريف مياه الأمطار التي شهدتها مدن ومحافظات المنطقة، مع إزالة التجمعات المائية في المواقع الغير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار، بمشاركة ٣٥ آلية ومعدة تسهم في شفط المياه المتجمعة وإزالة الآثار، وأكثر من 340 من القوى العاملة، إضافة إلى متابعة تشغيل مشاريع تصريف المياه، والتأكد من أداء العبارات الصندوقية والمفتوحة ومضخات الأنفاق، وتمركز الآليات والمعدات ومضخات الشفط المتنقلة في الأماكن الحرجة، وكذلك التفاعل السريع مع البلاغات التي تتلقاها غرفة عمليات الأمانة وغرفة العمليات المشتركة.