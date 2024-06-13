أمانة عسير تنهي استعداداتها لموسم الصيف والعيد بتهيئة 450 حديقه وتطوير المماشي الرياضه

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أنهت أمانة منطقة عسير وبلدياتها استعداداتها لموسم الصيف وطلة عيد الاضحى المبارك لهذا العام 1445هـ، من خلال تجهيز المواقع والساحات والحدائق لاستقبال السكّان والزوار والسيّاح تزامناً مع موسم الصيف.

واعتمدت الأمانة في أعمالها على تعزيز جوانب جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري لتتواءم مع تطلعات السيّاح والزوار، وفق رؤيةً متكاملة تهدف إلى تنويع الفعاليات والأنشطة الاحتفالية وشمولها لجميع مدن ومحافظات عسير، وملاءمتها لجميع فئات المجتمع من الرجال والنساء والأطفال، وتحقيق أفضل استثمار للحدائق العامة والساحات والميادين الكبرى والمنتزهات لتنويع مصادر البهجة والفرح، علاوةً على توفير خيارات متعددة أمام الأسرة لقضاء أيام العيد.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة عسير ماجد الشهري أن الأمانة عملت على صيانة الحدائق التي تجاوزت أكثر من 450 حديقة في مختلف محافظات ومدن المنطقة، بالإضافة إلى تطوير اغلب المماشى لتحفيز ممارسة الرياضة.

كما أكّد الشهري أن هذه الجهود تأتي وفقاً لتوجيهات معالي أمين المنطقة المهندس عبدالله الجالي، وذلك لضمان الجاهزية العالية لاستقبال الزوار والسيّاح خلال فترة موسم الصيف، واضاف الشهري إلى ان هناك تكثيف أعمال الرقابه على المطابخ والمطاعم التي يبلغ عددها ٣٢٠خلال أيام العيد وعلى المتاجر الغذائية من خلال ٦٦٠ مراقب يقومون بمتابعه مايعرض من تلك الانشطه ومتابعة كل ما من شأنه حدوث أنشطه او أعمال تتسبب في إحداث تشوهات بصرية كما وأن مختبر الأمانة يعمل بكامل طاقته لاستقبال العينات العشوائية لفحصها والتأكد من سلامتها إضافة إلى تكثيف أعمال النظافة في جميع مصليات العيد وتهئيتها إضافة إلى تعزيز الميدان بالكوادر التي يبلغ عددهم ٤٤٨٠عامل نطافه والاليات في المواقع السياحية التي تشهد إقبال كثيف من الزوار والسياح .

وأكد الشهري على أن المجتمع شريك رئيسي في صناعة بيئة نظيفة من خلال الممارسات الصحيحة للتخلص من النفايات كما يسر الأمانة وبلدياتها استقبال ملاحظاتكم عبر الرقم الموحد ٩٤٠ وطلبات الخدمات البلدية عبر منصة بلدي.