أمانة عسير وبلدياتها تباشر 416من بلاغات تجمعات مياه الأمطار والمستنقعات

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باشرت أمانة منطقة عسير وبلدياتها الفرعية 416 بلاغ تخص الأمطار وتجمعات المياه والمستنقعات وصيانة المناهل والسواتر الترابية على مجاري الأودية و تم معالجة وإغلاق 361 بلاغ وجاري العمل على البقية.

من جهة ثانية وجه أمين عسير المهندس عبدالله جالي الوكالات والإدارات الإشراقية المختصة والبلديات الرئيسية والفرعية برفع درجة الاستعداد والتأهب لمباشرة آثار الأمطار التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، مع متابعة توقعات الأرصاد الخاصة بالحالة المطرية على المنطقة وجاءت هذه التوجيهات تفعيلاً لخطة العمل الاستباقية التي وضعتها الأمانة مسبقاً استعداداً لموسم الأمطار هذا إلى جانب سرعة مباشرة الإدارات المختصة بالأمانة والبلديات لحالات تصريف مياه الأمطار التي شهدتها مدن ومحافظات المنطقة، مع إزالة التجمعات المائية في المواقع غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار من خلال الآليات والمعدات والقوى البشرية المختصة كما طالب الجالي بمتابعة تشغيل مشاريع تصريف المياه، والتأكد من أداء العبارات الصندوقية والمفتوحة ومضخات الأنفاق، وتمركز الآليات والمعدات ومضخات الشفط المتنقلة في الأماكن الحرجة، والتفاعل السريع مع البلاغات التي تتلقاها غرفة عمليات الأمانة وغرفة العمليات المشتركة.

ومن جانب آخر، أوضح المتحدث الرسمي لأمانة عسير ماجد الشهري أن الأمانة وبلدياتها سخرت أكثر من 1200معدة تسهم في شفط المياه المتجمعة وإزالة الآثار التي قد تسببها الأمطار وأكثر من 1300من القوى العاملة تعمل خلال موسم الأمطار.

وأشار الشهري إلى أنه يجري بشكل مستمر تحديث المواقع الحرجة التي تتجمع فيها مياه الأمطار وعمل خطط لمعالجتها بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالأمانة من خلال وضع الحلول الهندسية لضمان عدم تكرارها.

فيما دعا الجميع الى توخي الحيطه والحذر ومتابعة تقارير الارصاد والابتعاد عن مجاري الاودية والسيول.