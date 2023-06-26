أمانة عسير وبلدياتها تنتهي من تهيئة مصليات العيد بجميع المحافظات والمراكز

المناطق_عسير

أنهت أمانة منطقة عسير وبلدياتها تهيئة جميع مصليات العيد؛ وذلك عن طريق فِرَق متخصصة باشرت أعمالها لتكون المصليات جاهزة لاستقبال المصلين في صلاة عيد الأضحى المبارك.

وجاءت تلك الجهود التي قامت بها الأمانة والبلديات إنفاذًا لتوجيهات أمين منطقة عسير المهندس عبد الله الجالي بالعمل على تجهيز المصليات المفتوحة والجوامع، بالتنسيق الأفقي مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ من خلال العمل على تهيئة كافة مصليات العيد والجوامع المخصصة لصلاة العيد ، ودعم أعمال فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتهيئة مصليات العيد بأنحاء منطقة عسير أوضح ذلك المتحدث الرسمي ماجد الشهري مشيرا إلى أن الأعمال تتمثل من خلال تعزيز جهود النظافة وإزالة الحشائش وصيانة المصليات، بالإضافة إلى إعادة توزيع الحاويات بالقرب من الجوامع والمساجد التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك.