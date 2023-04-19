أمانة عسير وبلدياتها تهيئ أكثرمن 411 مصلى للعيد بجميع المحافظات والمراكز

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أنهت أمانة منطقة عسير وبلدياتها تهيئة أكثر من 411مصلى للعيد؛ وذلك عن طريق فِرَق متخصصة باشرت أعمالها منذ وقت مبكر؛ لتكون المصليات جاهزة لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك.

و جاءت تلك الجهود التي قامت بها الأمانة إنفاذًا لتوجيهات أمين منطقة عسير المهندس عبدالله جالي بالعمل على تجهيز المصليات المفتوحة والجوامع، بالتنسيق الافقي مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ من خلال العمل على تهيئة كافة مصليات العيد والجوامع المخصصة لصلاة العيد ، و دعم أعمال فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتهيئة مصليات العيد بأنحاء منطقة عسير أوضح ذلك المتحدث الرسمي ماجد الشهري مشيرا إلى أن الاعمال تتمثل من خلال تعزيز جهود النظافة وإزالة الحشائش وصيانة المصليات، بالإضافة إلى إعادة توزيع الحاويات بالقرب من الجوامع والمساجد التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر.