أمانة مكة المكرمة تواصل جهودها في تحسين المشهد الحضري

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واصلت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة حملة إزالة مسببات التلوث البصري بمدينة مكة المكرمة والمحافظات التابعة لها بهدف القضاء على العشوائيات ومسببات التلوث وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، ومعالجة التلوث البصري.

وفي هذا الإطار نفذت بلدية مدركة التابعة لوكالة البلديات خلال الشهر الماضي عدد من الجولات الميدانية ضمن نطاقها الاشرافي، وأسفرت عن رفع وإزالة أكثر من (٢٣) طنا من المخلفات التي تشوه المظهر البصري ، وإزالة حواجز خرسانيه في (١٥) موقعا ، ونقلت (٦) سيارات تالفة ومهملة بعد إشعار أصحابها مسبقا بذلك ، إضافة إلى معالجة (٢٤٧) من أعمدة الإنارة.

كما نفذت مبادرة لإزالة التشوهات البصرية وطمس الكتابات المشوّهة للمنظر العام بالمرافق العامة ، شملت الكتابات المشوهة للمظهر الحضاري من خلال إعادة طلاء جدارية بمساحة (٢٣٥١) مترا ضمن جهود الأمانة المتواصلة لتحقيق أهداف مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

من جهتها قامت الفرق الرقابية ببلدية الحديبية الفرعية ضمن نطاقها الإشرافي بإزالة مجموعة من الإشكالات المخالفة بالطريق العام ؛ تمثلت في عدد من الحواجز ذات أحجام مختلفة ، إضافةً إلى إزالة سلاسل لحجز مواقف السيارات مُقامة أمام المنازل بغية رفع مستوى النظافة ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري ، وتعزيز برنامج “جودة الحياة”.

ونفذت بلدية العمره الفرعية حملة ميدانية لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري ضمن نطاقها الإشرافي ، حيث قامت الفِرق الرقابية بتكثيف جولاتها على مواقع متفرقه لأماكن غسيل السيارات العشوائي والمخالف بالشوارع والطرقات العامة حيث تم مصادرة الأدوات المستخدمة.

وأكدت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة أنها تعمل جاهده على معالجة التشوه البصري وتسعى لتعزيز الوعي والسلوك الحضاري وحماية المرافق والطرق العامة، داعية الجميع إلى ضرورة التعاون بالإبلاغ عن المخالفات أو الملاحظات عبر الرقم الموحد “940” أو من خلال مواقع التواصل الرسمية.