أمانة منطقة الباحة تجهز مواقعها السياحية لاستقبال زوارها وسط أجواء تمتزج بين الدفء والأمطار

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تتهيأ محافظات القطاعي التهامي في منطقة الباحة لاستقبال الزوار من أهالي الباحة وخارجها، مع قرب حلول فصل الشتاء، حيث تتميز أجواؤها بالدفء، إلى جانب ما شهدته المنطقة من أمطار أسهمت بفضل الله في خضرة الأرض وجريان الأودية.

وترتبط مدينة الباحة بمحافظة القطاع التهامي بشبكة من الطرق التي اختصرت المسافات كطريق الملك فهد المؤدي من الباحة إلى المخواة بطول 45 كيلو متراً، ويحوي 25 نفقاً، وطريق عقبة الملك خالد التي تربط محافظة المندق بمحافظة قلوة، وعقبة الحسام التي ترتبط بمحافظة الحجرة، وعقبة حزنة التي تربط محافظة بلجرشي بالمخواة.

كما يتميز القطاع التهامي بالعديد من المواقع السياحية والتراثية، من أهمها قرية ذي عين الأثرية التي تضم 58 منزلاً أثرياً، وعين الماء المستمرة طوال العام ومزارع الموز والكادي، وقرية الخلف والخليف التاريخية في محافظة قلوة، ومن المواقع السياحة كذلك جبلا شدا الأعلى والأسفل اللذان يتميزان بالكهوف والتجويفات الصخرية يعود تاريخها إلى آلاف السنين، فضلاً عن مزارعها التي تتميز بإنتاج البن الشدوي.

وتحتضن محافظات تهامة المخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، العديد من المتنزهات والحدائق العامة، والأسواق القديمة كسوق المخواة التاريخي الذي يضم العديد من المنتوجات والمعروضات المختلفة، إلى جانب انتشار المطاعم الشعبية التي تقدم أشهى وأشهر المأكولات الشعبية التي تشتهر بها المنطقة.

من جانب آخر أكملت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها بالقطاع التهامي مع قرب حلول إجازة الفصل الدراسي الأول، استعداداتها لاستقبال الزوار لمهرجان الشتاء من مختلف مناطق المملكة، من خلال تهيئة العديد من المواقع السياحية.

وأفاد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن إدارته دأبت في تجهيز الحدائق العامة والمتنزهات والمسطحات الخضراء لاستقبال أهالي وزوار المنطقة، وتكثيف الرقابة الصحية على جميع المطاعم والمحال المتعلقة بالصحة العامة بإشراف من الجهات المعنية بالأمانة، ومتابعة البلديات بالمحافظات والمراكز للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، والإشراف على الأسواق والساحات المخصصة، وتجهيز فرق عمل صباحية ومسائية للرقابة ومتابعة أعمال النظافة وصيانة الألعاب بشكل مباشر ودائم، وتكثيف عمليات النظافة العامة بالأسواق وعمليات الرقابة على المسطحات الخضراء والمتنزهات والحدائق لتوفر سبل الراحة والإمكانيات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وبيّن أن الأمانة جهزت أكثر من 70 حديقة ومتنزه، و30 ملعباً وساحة، وتركيب وتشغيل 30 من شاشات العرض، وتزيين أكثر من 5 آلاف بالإضاءات الديكورية، وتركيب وتشغيل 50 لوحة، إضافة إلى صيانة 125900 أعمال زراعية، وزراعة 49600 من الزهور والأشجار، واستعداد 446 عامل نظافة, والقيام بـ 852 جولة رقابية، وتجهيز 94 آلية ومعدات للنظافة، وصيانة 21500 كم من الطرق، وصيانة 18482 عمود إنارة، وتجهيز 60 دورة مياه، و 8700 عملية رش للإصحاح البيئي.

وأكد الدكتور السواط أن الأمانة نفذت أكثر 3 آلاف جولة تفتيشية، وتحسين وتجميل 12 مدخلاً، فيما تعتزم تنفيذ أكثر من 30 فعالية وألعاباً نارية، واستعداد 6 فرق مخصصة للحالات الطارئة، داعياً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات عبر موقع بلدي أو على رقم الطوارئ (940) والعمل على إنهاء ملاحظات الزوار وتوفير سبل الراحة والسلامة للمواطنين والمقيمين.