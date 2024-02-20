أمانة منطقة الباحة تكمل استعداداتها للاحتفاء بيوم التأسيس

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أكملت أمانة منطقة الباحة استعداداتها وتجهيزاتها للاحتفاء بيوم التأسيس، من خلال حزمة من البرامج والتجهيزات لهذه المناسبة ، التي تتضمن تهيئة المنتزهات والساحات والحدائق وموقع الاحتفاء الرئيس بجوار بلدية مدينة الباحة الفرعية, تحت مسمى “قرية التأسيس” التي تنظمها وزارة الثقافة بالتعاون مع الأمانة من خلال فعاليّات مختلفة وتستمر ثلاثة أيام.

وأوضحت الأمانة أنه سيتم توزيع أكثر من 1000 هدية في المنتزهات وعلى الطرق الرئيسة والميادين والأماكن العامة، كما جرى تركيب اللوحات والشاشات الإعلانية الإلكترونية التي تحمل شعار التأسيس، وإضاءات الزينة، والمجسمات, مبينة أنها أنهت جميع الاستعدادات التي تضمنت وضع لوحات عن يوم التأسيس، على امتدادات الطرقات الرئيسة والشوارع والساحات المختلفة والميادين، إضافةً إلى تزيين المنشآت والمباني البلدية بالإنارة والأضواء من خلال تركيب 560 بنراً ليوم التأسيس موزعة على طرق وشوارع المنطقة.

وجرى تزيين المباني الرئيسة بالإنارة ووضع شعار يوم التأسيس، وصور الملك عبد العزيز – رحمه الله – , والقيادة الرشيدة – أيدها الله -، وتوزيع كذلك 1500 من المطبوعات عن طريق 650 متطوعًا ومتطوعة سجلوا في 13 فرصة تطوعية طرحتها الأمانة لفعاليات يوم التأسيس.

وأشارت الأمانة إلى أنه جرى وضع خطة لتكثيف أعمال الصيانة والنظافة العامة والإصحاح البيئي، من خلال زيادة عدد المراقبين ونشر عمال النظافة والآليات، في المواقع التي ستشهد إقبالاً من الأهالي وزوار المنطقة على الفعاليات والأماكن العامة، إضافة إلى تكثيف أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية بالمنطقة، وتقديم الدعم اللوجستي لموقع احتفالات وزارة الثقافة.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار جهود أمانة المنطقة الباحة لتهيئة المواقع للسكان والزوّار للاحتفاء بيوم التأسيس.