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أمانة منطقة الجوف ترفع 4 آلاف متر مكعب من الأنقاض ببلدية زلوم

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 30 يناير 2023 - 11:49 صباحًا

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واصلت أمانة منطقة الجوف جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة، في المنطقة ومحافظاتها حيث رفعت الأمانة ممثلة في بلدية زلوم أكثر من 4 آلاف متر مكعب من الأنقاض والمخلفات في نطاق البلدية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الجوف عمر الحموان أن أعمال تحسين المشهد الحضري ببلدية زلوم شملت إزالة 25 حاجزًا خرسانيًا من الشوارع، وسحب 6 سيارات تالفة من الطرقات والأحياء، مشيرًا إلى استمرار الحملات الميدانية لرصد مظاهر التشوه البصري ومعالجتها أولًا بأول بتوجيهات ومتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان، ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون وتقديم البلاغات من خلال مركز الاتصال الموحد 940 ومن خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 30 يناير 2023 - 11:49 صباحًا
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