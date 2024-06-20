أمانة منطقة الجوف تستقبل وتعالج 441 بلاغاً خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

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استقبلت أمانة منطقة الجوف 441 بلاغاً من المواطنين والمقيمين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال مركز الاتصال الموحد 940 وتطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن غرفة الطوارئ تستقبل البلاغات على مدار الساعة، ليتم فرزها وتحويلها للكوادر المختصة، مشيراً إلى معالجة وإغلاق جميع البلاغات الواردة للأمانة خلال عطلة العيد، مبينا استقبال ومعالجة 168 بلاغاً حول النظافة العامة، و 131 بلاغاً عن شبكات الإنارة واللوحات الإرشادية، و 75 عن الطرق والأرصفة، و 42 عن الحدائق والمرافق العامة، و 14 عن الحيوانات الضالة والحشرات، و9 حول المباني والتعديات، وبلاغ بشأن محطة وقود.

وأكد الحموان حرص الأمانة على سرعة معالجة وإغلاق البيانات في وقت قياسي وفق الخطط والإجراءات المعتمدة، منوهاً بتعاون الأهالي مع الأمانة من خلال تقديم الملاحظات والبلاغات والشكاوى عبر القنوات المتاحة.