أمانة منطقة الجوف تنهي أعمال ممشى الفياض بطول 700م في سكاكا

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أنهت أمانة منطقة الجوف أعمال مشروع ممشى الفياض في مدينة سكاكا بطول إجمالي بلغ 700م، ضمن جهود الأمانة المستمرة لتوفير الخدمات ورفع مستوى جودة الحياة بالمنطقة وزيادة نسبة ممارسة الرياضة والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وعبر المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن المشروع يخدم الأهالي ويوفر خيارًا إضافيًا لمزاولة المشي، مبينًا أن الأعمال شملت زراعة 602 شجرة، وتركيب 21 عمود إنارة، وتهيئة 4150 متراً مربعاً من المسطحات الخضراء، بالإضافة إلى مسار دراجات بطول 700 متر.

وأضاف أن الأمانة ستواصل العمل لإنهاء مختلف المشروعات الجاري تنفيذها وفق المواصفات الفنية المعتمدة وفي إطار الجدول الزمني ليستفيد منها الأهالي.