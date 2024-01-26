أمانة منطقة الرياض تحصد جائزتين في منتدى عالم تجربة العميل

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حصدت أمانة منطقة الرياض على المركز الأول كأفضل جهة حكومية في مجالات قياس تجربة العميل، إضافة إلى المركز الثالث في التحول والتغيير في الأعمال؛ وذلك ضمن فعاليات ‫منتدى عالم تجربة العميل، الذي تنظمه جمعية تجربة العميل بهدف إيجاد بنية تحتية مناسبة في مجال تجربة العميل من خلال الإسهام بالنشر المعرفي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفق أفضل الممارسات العالمية والاعتماد على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.

وتأتي هاتان الجائزتان في إطار جهود الأمانة الهادفة إلى تحسين الخدمات المقدمة ورفع مستوى رضا المستفيدين وتحقيقًا لتطلعاتهم، من خلال التجارب المتميزة للعملاء، ذات مستوى امتثال مرتفع، عبر الابتكار والتكامل فيها، وصولًا إلى أمانة رائدة لرياض مزدهرة مستدامة، ترتقي بجودة الحياة.

يذكر أن المنتدى ضمن مبادرات الجمعية التي تهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات في القطاعين العام والخاص، من خلال تسهيل رحلة العملاء وتحسين تجاربهم، وتسهم في تعزيز النمو والاستدامة للقطاعات الإنتاجية المختلفة للوصول إلى اقتصاد مزدهر.