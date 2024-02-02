أمانة منطقة الرياض تنظم مسابقة الخرج للصقور غدًا

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تبدأ غداً بمحافظة الخرج ” مسابقة الخرج للصقور” بتنظيم من أمانة منطقة الرياض دعماً لملّاك الصقور والمهتمين بها، وبث روح التنافس وتشجيعهم على المشاركة في الفعاليات، فضلاً عن دور الأمانة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال تشجيع الهوايات الوطنية، وحفاظًا عليها للأجيال القادمة.

وستقام المسابقة على مدى خمسة أيام من الساعة 9 صباحًا وحتى 6 مساءً، يصاحبها فعاليات منوعة تشمل العروض الشعبية وورش العمل والندوات الثقافية والجلسات التراثية موجهة لمختلف الفئات العمرية.

يذكر أن الصقارة موروث ثقافي عريق يتضمن قيمًا وأخلاقيات ميزت الصقّار في الجزيرة العربية، إضافة إلى أن المملكة منطقة استيطان لأنواعٍ مختلفة من الصقور.