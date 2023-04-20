أمانة منطقة القصيم تبرز مظاهر الفرح بمناسبة عيد الفطر المبارك

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كثفت أمانة منطقة القصيم وكافة بلديات منطقة القصيم أعمال تجميل الطرق العامة والميادين بمناسبة عيد الفطر المبارك، ويأتي ذلك ضمن أعمالها لإبراز مظاهر الفرح بهذه المناسبة الغالية، حيث شملت الأعمال تنفيذ الإنارة التجميلية في الطرق العامة والميادين والمباني وتركيب الأعلام الوطنية واللوحات الإعلانية والشاشات التلفزيونية.

كما أنهت أمانة منطقة القصيم في وقت سابق أعمال تهيئة وتنظيف المواقع المحيطة بالجوامع ومصليات الأعياد وذلك لتهيئتها لصلاة العيد، شمل ذلك تنظيف الطرق المحيطة وإزالة الأعشاب العشوائي داخل المصليات .

وفي الجانب الرقابي تواصل الفرق الرقابية بأمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة أعمالها الرقابية على الأنشطة التجارية خلال موسم عيد الفطر المبارك لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية للمحافظة على السلامة والصحة العامة.