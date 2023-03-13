أمانة منطقة القصيم تبرم 224 عقداً استثمارياً خلال عام 2022

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أبرمت أمانة منطقة القصيم 224 عقداً استثمارياً مع عدد من منشآت القطاع الخاص خلال العام الماضي 2022، وذلك بمجالات متنوعة تستهدفها أمانة المنطقة للتكامل مع القطاع الخاص لتطوير وتعزيز الخدمات المقدمة للمستفيدين تحقيقاً لمستهدفات تحسين جودة الحياة.

وطرحت أمانة المنطقة 613 فرصة استثمارية على مستوى المنطقة خلال العام الماضي، شملت عدداً من المجالات أبرزها الخدمات الصحية، والخدمات التعليمية، ومشاريع الطاقة المتجددة، وأنشطة التسوق والترفيه، والفنادق والمنتجعات، واللوحات الإعلانية، إضافة إلى الخدمات البترولية، وقطاع البنوك والمصارف.

وترحب أمانة منطقة القصيم بالعمل التكاملي مع القطاع الخاص للفرص المتاحة حالياً، حيث يمكن الاطلاع عليها عبر منصة الاستثمار البلدي “فرص”.