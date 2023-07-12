أمانة منطقة القصيم تطرح 6 فرص استثمارية ببلدية محافظة رياض الخبراء

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طرحت أمانة منطقة القصيم ممثلة في بلدية محافظة رياض الخبراء، 6 فرص استثمارية عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”، والمتمثلة في إنشاء وتشغيل وصيانة محطة وقود، وإنشاء وتشغيل وصيانة سكن، ومحال صناعية، بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل وصيانة ملاعب رياضية ونادي رياضي.

وأوضحت الأمانة أن طرح هذه الفرص الاستثمارية تأتي ضمن حرص بلدية محافظة رياض الخبراء على تنوّع الفرص المتاحة أمام المستثمرين للمساهمة في التنمية الاقتصادية والسياحية والخدمية وتنمية الإيرادات لطرح المشاريع والمبادرات الاستثمارية، وتوفير الفرص الوظيفية، إلى جانب دعم رواد الأعمال والمستثمرين، من خلال إيجاد بيئة استثمارية جاذبة.