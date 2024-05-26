أمانة منطقة القصيم تنفذ 913 جولة رقابية بمحافظة أبانات

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نفذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة أبانات ( 913 ) جولة رقابية لعددٍ من المنشآت التجارية والصحية والمباني تحت الإنشاء خلال شهر أبريل لعام 2024م.

وشملت الجولات الرقابية (476) جولة رقابية على المحال التجارية والصحية، و (83) جولة للتشوهات البصرية، و (67) جولة رقابية للإصحاح البيئي، بالإضافة لـ (287) جولة ميدانية للنظافة.

وعملت الأمانة على إصدار (439) رخصة إلكترونية لعددٍ من المنشآت التجارية والمباني، و(34) شهادة صحية.

وأكدت الأمانة حرصها على تكثيف الجولات الرقابيّة ومتابعة جميع الأنشطة المختلفة ومواصلة الخطوات التي تسهم في الحفاظ على البيئة، والنظافة العامة وتعزيز جودة الحياة، وذلك ضمن برامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.