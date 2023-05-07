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أمانة منطقة القصيم توقع عقود صيانة ونظافة بقيمة إجمالية ( 2.992.333 ريالاً )

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 7 مايو 2023 - 10:43 صباحًا

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وقعت أمانة منطقة القصيم‬ عقداً بقيمة إجمالية (2.992.333 ريالاً) لصيانة وإصلاح ألعاب الأطفال في حدائق ومتنزهات وساحات مدينة بريدة، وذلك ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري وتحقيق مستهدفات ‫برنامج جودة الحياة.

‏وأوضحت الأمانة، أن عقد الصيانة جاء في إطار تعزيز برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية 2030، وتتوافق مع أهداف مبادرة معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لافتة الانتباه إلى أنه من ضمن أهداف العقد هو صيانة وإعادة تهيئة ألعاب الأطفال، وترميم أماكن النفايات ومعالجتها للحد من تأثيرها السلبي على البيئة والصحة العامة.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 7 مايو 2023 - 10:43 صباحًا
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shimaa mohamed

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