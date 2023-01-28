أمانة منطقة تبوك تختتم مشاركتها في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص”

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اختتمت أمانة منطقة تبوك مشاركتها في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” بنسخته الثانية، الذي نظمته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على مدى ثلاثة أيام, وذلك بواجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وحظي جناح الأمانة في الملتقى بزيارة عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين للاطلاع على المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة في أنشطة متعددة ومتنوعة توافق اهتمامات جميع شرائح المستثمرين وتتوائم مع احتياجات المنطقة.

وأوضح أمين منطقة تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف, أن مشاركة الأمانة في الملتقى هدفت إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة، وعرض جميع الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الأمانة للمساهمة في رفع الجاذبية الاستثمارية وإبراز الميز التنافسية للمنطقة، لافتاً النظر إلى أن الأمانة عرضت خلال أعمال الملتقى (112) فرصة استثمارية لعام 2023 في مجالات الدعم اللوجستي والسياحي والتجاري والترفيهي بالإضافة إلى توقيع عقدين لمشروعين استثماريين بقيمة تجاوزت الأربعين مليون ريال تضمن أحدهما أنشطة تجارية وترفيهية وفندقية بينما تضمن المشروع الآخر نشاطاً لجمع وإعادة تدوير الورق.

وعلى هامش الملتقى وقعت أمانة منطقة تبوك مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات التقنية المتخصصة في انترنت الأشياء.

وأوضح مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالأمانة المهندس سلطان الغبان بأن توقيع المذكرة يأتي ضمن سعي الأمانة لتوفير إطار عمل يمكن من خلاله استطلاع السبل الممكنة والتي تسهم في بناء وتطوير منظومات المدن الذكية في المستقبل وماينتج عنها من حلول تخدم التحول الرقمي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.