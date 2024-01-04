أمانة منطقة تبوك ترفع 1650 سيارة تالفة خلال عام 2023

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رفعت أمانة منطقة تبوك ممثلة بإدارة الحركة والصيانة بوكالة الخدمات, أكثر من 1650 سيارة تالفة خلال العام الماضي 2023، وذلك في إطار جهودها للحد من انتشار السيارات التالفة في طرقات وشوارع المدينة، وتحسيناً للمشهد الحضري لمدينة تبوك.

وأوضحت الأمانة أن جولاتها الميدانية المكثفة لرصد السيارات المهملة والتالفة خلال العام الماضي أسفرت عن رصد 3600 سيارة تالفة بعد أن تركها أصحابها مهملة لفترات زمنية طويلة، الأمر الذي تسبب في تشويه المظهر العام لشوارع وطرقات المدينة.

وبينت أن تعاون المواطنين وملاك السيارات أسهم في التخلص من 1900 سيارة بادر ملاكها برفعها، فيما رفعت الأمانة ما تبقى من السيارات المهملة التي جرى رصدها والبالغ عددها 1700 سيارة وهيكلًا تالفًا، بالإضافة إلى تلقيها 1150 بلاغاً ورد إليها في هذا المجال تم التعامل معه بنسبة إنجاز بلغت 100%؜, داعية المواطنين والمقيمين إلى رفع سياراتهم المهملة وإزالتها.