أمانة منطقة تبوك تصدر أكثر من 5000 رخصة إنشائية في عام 2023

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أصدرت أمانة منطقة تبوك خلال العام الماضي 2023, أكثر من 5000 رخصة إنشائية، شملت 10 أنواع مختلفة كرخص البناء والترميم والتسوير والهدم وغيرها.

وأوضح وكيل الأمين للتنمية العمرانية المهندس يوسف العطوي, أن شهادات الإشغال تصدرت القائمة بـ 1689 شهادة، وجرى إصدار 1117 رخصة بناء، وأكثر من 70 رخصة تصحيح وضع قائم، ورخص مكونات بعدد 1281 رخصة, لافتاً إلى أنه جرى تجديد وتعديل بيانات448 رخصة بناء، وإصدار رخص ترميم وهدم بعدد 58 رخصة، بينما تم نقل ملكية 293 رخصة بناء فورية.

وأفاد أن إجراءات إصدار التراخيص الإنشائية مؤتمتة بشكل كامل عبر بوابة بلدي الأمر الذي يسهم في تيسير طلب الخدمة للمستفيدين منها، والرقي بجودة الخدمات المقدمة ودفع عجلة التطور العمراني في المنطقة.