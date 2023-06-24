أمانة منطقة تبوك تعرض مشاريعها التنموية في جادة الإبل

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تشارك أمانة منطقة تبوك في مهرجان جادة الإبل بتبوك، من خلال جناح يعرض المشاريع التنموية والفرص الاستثمارية، إضافة إلى الإسهام في التوعية والتثقيف الصحي.

وتأتي مشاركة الأمانة للتعريف بمشاريعها التنموية التي تسهم في الرقي بجودة الحياة، إضافة لعرضها للفرص الاستثمارية المتنوعة والمتعددة والتي توائم كافة احتياجات المستثمرين من فرص صغيرة ومتوسطة وكبيرة، إضافة لما تقدمه من تثقيف بالطرق الصحية لإعداد وحفظ الأطعمة.

وعلى صعيد آخر تواصل الأمانة أعمال النظافة لمقر الجادة وأعمالها في الرقابة الصحية على منشآت الأغذية والصحة العامة للتأكد من امتثالها للاشتراطات البلدية.