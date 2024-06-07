أمانة منطقة تبوك وبلدياتها التابعة تسهم في توفير سبل الراحة والسلامة لضيوف الرحمن

المناطق_واس

في إطار مساهمتها في توفير سبل الراحة والسلامة لضيوف بيت الله الحرام، كرّست أمانة منطقة تبوك وبلدياتها التابعة، وبتوجيهات سمو أمير المنطقة المشرف العام على أعمال الحج بالمنطقة ، جهودها لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج الحالي 1445هـ، من خلال تكثيف أعمالها في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار ومسار انتقالهم للمشاعر المقدسة مرورًا بتبوك ومحافظاتها.

حيث أقامت الأمانة جناحًا يتم من خلاله توعية الحجاج بالطرق الصحية لحفظ الأطعمة المشروبات، إضافة لتوزيع أكثر من 10000 هدية.

فيما كثّفت بلدية بئر بن هرماس، أعمال نظافة مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، وأسهمت بلدية بئر بن هرماس من خلال 3 فرق تطوعية، وبمشاركة 8 جهات حكومية وخاصة وغير ربحية، في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن، حيث ضمّت الفرق التطوعية 45 متطوعًا ومتطوعة، شاركوا في توزيع هدايا متنوعة على ضيوف الرحمن.

كما قامت بلدية البئر بزراعة 12000 وردة في طريق ضيوف الرحمن، بهدف تحسين المشهد الحضري، بالإضافة إلى توريد وزراعة نجيل طبيعي بمساحة 500 متر مربع، لإضفاء لمسة جمالية على طريق مرور الحجاج.

وفي ذات الشأن قامت بلدية محافظة تيماء، بالشراكة مع مستشفى تيماء ومكتب التعليم والفرق التطوعية، بإنشاء مركز لاستقبال حجاج بيت الله الحرام حيث تم استقبال أكثر من 9000 حاج من حجاج هذا العام وتم فيه تقديم آلاف الوجبات الغذائية، ومايقارب من عشرة آلاف هدية متنوعة.

وعلى مسار حجاج بيت الله الحرام كثفت أمانة منطقة تبوك ممثلة في إدارة الرقابة والامتثال وبلديات بئر بن هرماس والقليبة وتيماء جولاتها الرقابية الصحية على مدار ١٦ ساعة يوميًا، على المحطات والمحال التجارية والمطاعم ودورات المياه العامة في مسار الحجاج، وذلك لضمان سلامة وجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتضمنت الزيارات الرقابة على130 محلًا تجاريًا و 19محطة و 55 مطعماً، بالإضافة إلى 19 دورة مياه عامة.