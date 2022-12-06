أمانة منطقة جازان تحقق أربع جوائز في ملتقى التطوع البلدي الأول

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حققت أمانة منطقة جازان أربع جوائز في ملتقى التطوع البلدي الأول 2022 الذي أقيم في مكة المكرمة (4 – 5) ديسمبر؛ تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع.

وجاءت الجوائز الأربع على مستوى الأمانات في التطوع البلدي وعلى مستوى البلديات والمتطوعين، وكذلك الشركاء الداعمين.

وهدفت مشاركة أمانة منطقة جازان لعرض أبرز منجزات الأمانة خلال العام 2022م، التي أنجزت عبرها الأمانة أكثر من مستهدفاتها لنفس العام، من خلال تنفيذ 460 فرصة تطوعية شارك فيها 3262 متطوعًا ومتطوعة عبر 95,594 ساعة تطوعية، وذلك ضمن سعي الأمانة واهتمامها بالمشاركات المجتمعية من خلال طرح الفرص التطوعية ودعم جهود المتطوعين والمتطوعات، والعمل على عقد الشراكات المجتمعية الفاعلة مع القطاعات المختلفة في المنطقة.