أمانة منطقة جازان ترفع 4819 متراً مكعباً من مخلفات البناء بمحافظة ضمد

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رفعت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة ضمد خلال الشهرين الماضيين، 4819 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم، ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة بالمحافظة والقرى التابعة لها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة ضمد المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور، أن الفرق الميدانية قامت بإزالة 215 متراً مكعباً من الكتابات المشوهة للمنظر ، وإصلاح 880 متراً مربعاً من حفر الشوارع ، وصيانة 368 متراً طولياً من الأرصفة المتهالكة ، وإصلاح 250 عمود إنارة ، ومعالجة 15 حاوية من حاويات النظافة.

وبين أن البلدية مستمرة في معالجة عناصر التشوه البصري من خلال إصلاح حفر الشوارع، والنظافة العامة، وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة، وحواجز الحفريات، إضافةً لمباشرة البلاغات عبر منصة “بلدي”، مؤكداً أهمية تعاون الجميع في الرفع بالملاحظات ، ليتم مباشرتها ومعالجتها.