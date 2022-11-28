أمانة منطقة جازان تزرع 13 ألف زهرة بمدينة جيزان

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زرعت أمانة منطقة جازان – خلال الأسبوع الماضي- 13 ألف زهرة بمدينة جيزان، ضمن خطتها لتعزيز وتنويع الغطاء النباتي, وتعزيز الأثر الجمالي، وما يمثله التشجير من جذب سياحي للمنطقة، والإسهام في جودة الحياة, وأنسنة المدن, بزيادة الرقعة الخضراء, وزيادة نصيب الفرد, وتحسين المشهد الحضري.

وأشارت الأمانة إلى أن أعمال الزراعة شملت الشوارع، والطرق الرئيسة، والساحات والواجهات البحرية، والكورنيش والمتنزهات، والميادين، والمثلثات الواقعة عند التقاطعات، مؤكدةً حرصها على زيادة أعداد الزهور والأشجار التي تُزرَع سنويًّا، بما يتواكب مع التوسع الملحوظ في أعداد الساحات والحدائق والميادين العامة؛ لجعل المدن أكثر جمالًا, ورسم لوحة فنية جميلة.