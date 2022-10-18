أمانة منطقة جازان تطلق حاضنة نموذجية بـ 10 منافذ للبيع بمحافظة أحد المسارحة

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أطلقت أمانة منطقة جازان ممثلة في ‎بلدية محافظة أحد المسارحة اليوم، حاضنة نموذجية بـ 10 منافذ بيع للأسر المنتجة بالمحافظة, بهدف تنظيم وتمكين الباعة والأسر المنتجة من عمليات التسويق لمنتجاتهم بصورة سلسة منظمة، وذلك انطلاقًا من مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الهادفة إلى تمكين الباعة والأسر المنتجة واحتضانهم بتوفير مواقع محددة ومكتملة الخدمات لهم؛ ليتمكنوا من عرض منتجاتهم بيسرٍ وسهولة ووفق طرق جمالية منظمة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالوهاب مباركي، أن الحاضنة نفذت في ممشي البلدية، وتم تصميمها وفق مواصفات فنية مميزة تسهم في إبراز الصورة الجمالية، والحد من الآثار السلبية التي يتم رصدها من قبل المواطنين والمقيمين في بعض الشوارع والطرقات جراء ممارسة البيع العشوائي، والتي تتمحور في التشوه البصري والصحي والبيئي، إضافة إلى ما تسهم به المبادرة من تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.