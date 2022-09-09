أمانة منطقة جازان تطلق خدمة التقييم الذاتي للمنشآت التجارية (فيديو)

أطلقت أمانة منطقة جازان خدمة التقييم الذاتي للمنشآت التجارية عبر منصة ” بلدي”، لتعزيز امتثال أصحاب المنشآت للاشتراطات البلدية، وتأكيد موثوقية خدماتهم أمام عملائهم.

حيث يمكنهم الحصول على شهادة إتمام التقييم بعد الانتهاء منها، وإبرازه في المنشأة التجارية اختياريًّا، ضمن جهودها لدعم قطاع الأعمال من خلال خدمات القطاع البلدي الرقمية.

وأوضحت أمانة المنطقة، أن الخدمة بدأت الأمانة تقديمها أمس، تهدف إلى الإسهام في رفع معدل الامتثال للاشتراطات البلدية، من خلال توعية أصحاب المنشآت التجارية بالاشتراطات البلدية الخاصة بأنشطتهم وتعريفهم بتحديات تطبيقها.

يذكر أن خدمة التقييم الذاتي للمنشآت التجارية هي أول خدمة يتم إطلاقها من خدمة منتج التقييم الذاتي للوزارة، وتشمل أنواعاً مختلفة من الرقابة البلدية، مثل الرقابة على الرخص التجارية، الرقابة على المباني، الرقابة على الحفريات، الرقابة الشمولية.