أمانة منطقة جازان تكثّف أعمالها لإزالة آثار الأمطار بمحافظة أبو عريش

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كثّفت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة أبو عريش، أعمالها لإزالة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة خلال اليومين الماضيين، عبر نزح المياه وإزالة الأتربة من الشوارع والطرق الرئيسة والأحياء السكنية بالمحافظة والقرى التابعة لها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة أبو عريش المهندس أحمد بن عبدالله حكمي، أن البلدية سخرت كامل طاقاتها بالمعدات والكوادر البشرية والميدانية منذ وقت مبكر، حرصًا منها على سلامة الأرواح والممتلكات، ومتابعة البلاغات الواردة من قبل المواطنين والمقيمين والتعامل معها ومعالجتها بسرعة عالية.

وبيّن أن البلدية ستواصل جهودها في عملية تصريف مياه الأمطار للمواقع المخدومة من خلال شبكات تصريف مياه الأمطار، وخلال وجود فرق المتابعة الميدانية التي تباشر بنزح المياه, إلى جانب الإشراف على مجاري الأودية، داعيًا المواطنين والمقيمين للتعاون مع البلدية عبر الهاتف 940.