أمانة منطقة جازان تنفذ مشروع ممشى “الدرب القديم”

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شرعت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة الدرب تنفيذ مشروع ممشى الدرب القديم.

وأوضح رئيس بلدية الدرب المهندس أحمد بن محمد الأحوس، أن المشروع يأتي في إطار سعي البلدية لتقديم خدمات للأهالي و زوار المحافظة، ضمن برنامج أنسنة المدينة، بشكل يتلاءم مع رغبات المجتمع في التشجيع على ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى تحقيق معايير جودة الحياة.

وبين أن المشروع الذي يبلغ طوله 750 مترًا وبعرض 9 أمتار، روع في تصميمه الجانب الجمالي في الممشى، حيث تم تنفيذ أحواض زراعية ومسار للدرجات و عدد من الجلسات المطلة على وادي عتود، بالإضافة إلى الأرصفة الحجرية على امتداد الممشى، و تركيب أعمدة إنارة ديكورية لإعطاء مظهر جمالي للممشى ليلاً.

وأشار إلى أن البلدية تسعى من خلال المشروع لمواكبة التطور الحضاري والعمراني الذي تشهده المحافظة، وذلك عبر توفير الخدمات والوسائل التي تعزز من مكانتها كمدينة متكاملة الخدمات وتطوير المرافق للمواطنين والمقيمين والزوار.